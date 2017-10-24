Гомоляко – о «-17» Кольцова: это провал, но «Трактору» не надо его обменивать

Бывший вице-президент «Трактора» Сергей Гомоляко поделился мнением о ситуации с защитником челябинской команды Кириллом Кольцовым. На данный момент он является худшим игроком КХЛ по показателю полезности – «-17».

Заложник собственного эго. Как Кольцов добрался до «-17» «Трактору» нужно принимать меры, потому что рассчитывать на Кирилла практически бесполезно.

«То, что «-17» является провалом для Кольцова, – это сто процентов. Но я думаю, что искать варианты обмена для него не надо. Нужно его вызвать и поговорить с ним на эту тему. А обменять человека всегда легче всего. Такой хоккеист, как Кольцов, всегда пригодится. Просто нужно найти к нему подход», — сказал Гомоляко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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