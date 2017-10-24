«Флорида» забрала с драфта отказов «Питтсбурга» голкипера Ниеми

«Флорида Пантерз» забрала с драфта отказов «Питтсбург Пингвинз» вратаря Антти Ниеми, информирует Sportsnet.



В текущем чемпионате 34-летний финский вратарь сыграл три матча, пропуская в среднем 7,49 шайбы за игру и отражая 79,7% бросков.



У «Флориды» в сезоне были заиграны два голкипера — Роберто Луонго и Джеймс Раймер, оба вратаря провели по четыре матча. 38-летний Луонго отразил 90,5% бросков по своим воротам, 29-летний Раймер — 91,5%.



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«Питтсбург» выставил на драфт отказов обладателя Кубка Стэнли — вратаря Ниеми