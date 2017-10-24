И. Воробьёв: «Металлургу» не хватает пяти звёзд, которые уехали

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги после поражения от «Нефтехимика» (1:3).



«Сложная ситуация. Надо работать, выбираться из этого. Хорошо отыграл в обороне «Нефтехимик», да и Ежов хорошо сыграл. Пропустили первый гол от конька — такое случается, второй — результат персональной ошибки. Пропускаем легко, а забиваем не очень.



Чего не хватает, чтобы увидеть прошлогодний „Металлург“? Скажем так, наверное, не хватает пяти звёзд, которые уехали. Мы сейчас — другая команда. Будем работать», — цитирует Воробьёва официальный сайт «Нефтехимика».

«Металлург» уступил «Нефтехимику», потерпев третье поражение кряду