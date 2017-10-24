Крикунов: «Ак Барс» много забивает, поэтому играли в восемь взрослых защитников

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов поделился впечатлениями после победы над «Ак Барсом» (2:1 Б).



«Игра получилась интересной для зрителей. Мы знали, что «Ак Барс» сейчас хорошо выглядит, забивает много, поэтому играли в восемь взрослых защитников, поставили двух молодых нападающих. Максимально сосредоточились на обороне. Старались держать нападающих противника. У нас уже третья игра в поездке, два матча перед этим мы проиграли. Обидные матчи. Отступать нам было некуда. Ребята — молодцы: бились, сражались. А буллиты – это лотерея, нам немножко повезло.

Почему играл Сохатский? Просто Коварж провёл очень много матчей. С «Нефтехимиком» была тяжёлая игра, он там прилично отыграл. Силы не беспредельны, и не только у него", — цитирует Крикунова официальный сайт «Ак Барса».