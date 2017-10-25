«Питтсбург» в ОТ вырвал победу у «Эдмонтона», Малкин отдал решающий голевой пас

«Питтсбург Пингвинз» вырвал победу у «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» в Питтсбурге и завершилась в овертайме со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В основное время в составе «Пингвинз» отличился Иэн Коул (44-я минута), за «Ойлерз» гол забил Коннор Макдэвид (58). Победный гол на 42-й секунде овертайма забил Фил Кессел, которому ассистировал Евгений Малкин.

Эта победа стала для «Питтсбурга» четвёртой в последних пяти матчах. «Эдмонтон» потерпел шестое поражение в восьми матчах.

Видео гола Кессела с передачи Малкина модно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».