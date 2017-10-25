Голкипер «Питтсбурга» Мюррей совершил эффектный сейв в матче с «Эдмонтоном»

Голкипер «Питтсбург Пингвинз» Мэттью Мюррей совершил эффектный сейв в матче регулярного чемпионата с «Эдмонтон Ойлерз». Во втором периоде встречи Мюррей среагировал на передачу на другой угол ворот и сумел клюшкой отразил шайбу, летящую в створ после броска нападающего «Ойлерз» Марка Летестю.

Видео сейва Мюррея можно посмотреть на странице «Питтсбурга» в «Твиттере».

Напомним, встреча завершилась победой «Питтсбурга» в овертайме — 2:1. Решающий гол с передачи россиянина Евгения Малкина забил Фил Кессел.