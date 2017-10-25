Радулов был переведён в четвёртое звено по ходу матча с «Колорадо»

Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов по ходу домашнего матча с «Колорадо Эвеланш» был опущен из первого звена в четвёртое. В третьем периоде при счёте 4:2 в пользу «лавин» главный тренер техасцев Кен Хичкок разбил первую тройку Джейми Бенн – Тайлер Сегин – Александр Радулов: россиянин отправился в четвёртое звено к Девину Шору и Маттиасу Янмарку, а его место в первой тройке занял Бретт Ритчи.

События дня НХЛ. Кучеров обогнал Овечкина, Шипачёв снова в АХЛ А Макдэвид уступил Кросби.

«Когда дела идут не слишком удачно, тренер, как правило, перетряхивает состав», — отметил обозреватель официального сайта «Далласа» Марк Степнески.

На игровом времени Радулова (19.11) и количестве смен в третьем периоде (11) это никак не сказалось. При этом показатель полезности Александра ("-3") стал худшим для россиянина после возвращения в НХЛ в сезоне-2016/17.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».