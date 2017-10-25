Форвард «Вашингтона» Бураковски сломал палец и выбыл на 6-8 недель

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Андре Бураковски перенёс операцию на пальце и выбыл на срок от шести до восьми недель. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.



Бураковски сломал большой палец левой руки в третьем периоде матча с «Флоридой Пантерз», который состоялся 21 октября и завершился со счётом 1:4.



В текущем регулярном чемпионате 22-летний форвард принял участие в девяти играх, забросил одну шайбу и сделал три результативные передачи, заработав показатель полезности «-2» и 17 минут штрафа.