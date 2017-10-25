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«Ак Барс» обменял Чибисова в магнитогорский «Металлург» на Косова

25 октября 2017, среда. 16:16 Хоккей

Нападающий «Ак Барса» Андрей Чибисов обменян в магнитогорский «Металлург». При этом состав казанской команды пополнил нападающий «Магнитки» Ярослав Косов. Об этом информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

Косов провёл в текущем сезоне 19 матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых набрал 7 (2+5) очков. Всего в КХЛ на его счету 62 (33+29) очка в 343 матчах. Чибисов в текущем сезоне провёл 6 матчей и набрал 2 (1+1) очка. На уровне КХЛ на счету игрока 32 (10+22) очка в 150 матчах.

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Источник: Официальный сайт КХЛ Сообщить об ошибке
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Новости. Хоккей
25 октября 2017, среда
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