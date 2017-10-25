Экс-защитник «Ижстали» Верёвкин продолжит карьеру в «Северстали»

Защитник Максим Верёвкин расторг контракт с клубом Высшей хоккейной лиги «Ижсталь» и подписал контракт с череповецкой командой Континентальной хоккейной лиги «Северсталь». Об этом информирует официальный сайт Высшей хоккейной лиги.



В текущем сезоне Веревкин провёл 17 матчей в регулярном чемпионате ВХЛ за команду из Ижевска, в которых отметился тремя заброшенными шайбами и шестью голевыми передачами. Ранее 27-летний защитник выступал на уровне ВХЛ за «Молот-Прикамье», «Буран» и «Торпедо» из Усть-Каменогорска.

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