«Спартак» — «Сибирь»: в воротах «Сибири» сыграет Салак после пропущенного матча

Московский «Спартак» и новосибирская «Сибирь» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в Москве.
В воротах «Сибири» сыграет Александр Салак, пропустивший предыдущий матч команды в Риге и до этого заменённый в матче с «Амуром» из-за повреждения. Как сообщил главный тренер команды Павел Зубов, у вратаря «заклинило шею».
При этом ворота «Спартака» будет защищать Никита Беспалов, выступавший ранее за «Сибирь».
«Спартак»
Также фото доступно в официальном «твиттере» «Спартака».
«Сибирь»
Также фото доступно в официальном «твиттере» «Сибири».
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