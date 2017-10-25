«Спартак» — «Сибирь»: в воротах «Сибири» сыграет Салак после пропущенного матча

Московский «Спартак» и новосибирская «Сибирь» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в Москве.

В воротах «Сибири» сыграет Александр Салак, пропустивший предыдущий матч команды в Риге и до этого заменённый в матче с «Амуром» из-за повреждения. Как сообщил главный тренер команды Павел Зубов, у вратаря «заклинило шею».

При этом ворота «Спартака» будет защищать Никита Беспалов, выступавший ранее за «Сибирь».

«Спартак»

Также фото доступно в официальном «твиттере» «Спартака».

«Сибирь»

Также фото доступно в официальном «твиттере» «Сибири».