Чиассон: мне нужно быть первым на подборе, снабжать Овечкина и Кузнецова шайбами

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Алекс Чиассон поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс», в котором он сыграет в одном звене с Евгением Кузнецовым и Александром Овечкиным. В восьми матчах текущего сезона на счету Чиассона голевой пас. Матч «Ванкувер Кэнакс» — «Вашингтон Кэпиталз» пройдёт 27 октября. Столичная команда одержала четыре победы в девяти матчах текущего сезона.

«Тебе кажется, что Кузнецов не видит тебя, но он точно знает, где ты находишься. В НХЛ всего несколько таких игроков, как он. Овечкину и Кузнецову нравится контролировать шайбу в зоне атаки как можно больше. Присутствие на пятаке очень важно, следующий аспект — это подбор. Мне нужно быть первым на подборе, в прессинге и снабжать Овечкина с Кузнецовым шайбами. Вот что нужно этим парням, и я сделаю всё, чтобы помочь», — рассказал Чиассон.