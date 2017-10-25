Овечкин — о переводе Чиассона в его звено: Тротц ищет оптимальные сочетания

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о перестановках в звеньях команды. 27 октября столичная команда на выезде сыграет с «Ванкувер Кэнакс». В этом матче Овечкин сыграет в звене с Евгением Кузнецовым и Алексом Чиассоном. Столичная команда одержала четыре победы в девяти матчах текущего сезона.

«Чиассон больше, чем Врана. Сейчас мы потеряли нескольких ключевых игроков, поэтому идут перестановки в звеньях. Я думаю, что Барри Тротц ищет оптимальные сочетания», — цитирует капитана столичной команды Washington Post.