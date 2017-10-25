Ялонен: как против Доуса в защите играть — не представляю, не видели такого

Главный тренер «Йокерита» Юкка Ялонен прокомментировал поражение во встрече с «Барысом» (2:3 ОТ). Три поражения подряд — единственная и самая длинная серия поражений команды в сезоне.



«Поздравляем «Барыс» с победой. Очень равная игра сегодня была. В третьем немножко поджимали, сравняли, и я считаю, что заслуженно. Очень много мы сегодня теряли шайбу. Где-то ошибались у себя, играли на прямых ногах и, соответственно, ошиблись в эпизодах с пропущенными шайбами. Ну и, конечно, Доус — безусловно, очень качественный игрок — решил исход игры. Мы такого игрока вообще не видели никогда, как против него в защите играть, не представляю. Очень приятно было смотреть такой качественный хоккей», — сказал тренер на послематчевой пресс-конференции.

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