Дергачёв: сперва не понял, что забил первый гол за «Спартак», меня сбили с ног

Нападающий «Спартака» Александр Дергачёв прокомментировал победу над «Сибирью» (4:0).



«Рады, что победили, непростая игра. Безусловно, четвёртая победа подряд придаёт уверенности не только мне, но и всей команде. У нас, начиная с первой игры этой домашней серии, все победы тяжёлые, натужные. Несмотря на счёт, могу сказать, что эта была такой же.

Что касается моей шайбы, то я сначала не понял, что забил, услышал только звук. Меня сразу же сбили с ног, после этого мне Пепеляев на пустые отдал буквально через пару секунд и я промазал. Уже расстроился, а потом оказалось, что мой первый бросок был голевым. По поводу дерби с «Динамо»в пятницу особо сказать нечего, все понимают, что это за соперник, дополнительно настраиваться не нужно», — передаёт слова Дергачёва корреспондент «Чемпионата» Артемий Шевченко.