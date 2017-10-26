НХЛ определила трёх звёзд игрового дня

Национальная хоккейная лига объявила трёх звёзд очередного игрового дня. Об этом информирует официальный сайт организации.



Третьей звездой дня назван форвард «Калгари Флэймз» Микаэль Баклунд, на счету которого дубль в игре с «Сент-Луис Блюз» (2:5).



Вторая звезда — защитник «Коламбус Блю Джекетс» Сет Джонс, набравший 2 (1+1) очка в матче с «Баффало Сэйбрз» (5:1).



Первой звездой игрового дня признан нападающий «Сент-Луис Блюз» Александр Стин — на его счету 4 (1+3) очка в игре с «Калгари Флэймз» (5:2).

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