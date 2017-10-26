Величкин заявил, что работа по возвращению Ли и Береглазова идёт нормально

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин высказался о текущей работе по усилению команды.

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«Мы проводим каждодневную работу по усилению клуба. Продолжаем дальше. Есть направление – заниматься Крисом Ли и Алексеем Береглазовым. В ближайшее время будет ясно, получится у нас или нет. Пока всё идёт нормально», — сказал Величкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Ли не сумел пройти в состав «Лос-Анджелес Кингз», с 36-летним хоккеистом был расторгнут пробный контракт. Предыдущие четыре сезона Ли провёл в магнитогорском «Металлурге». Он сыграл в Континентальной хоккейной лиге 298 матчей, записав на свой счёт 226 (51+175) очков при общем показателе полезности «+94». Хоккеист вызван в сборную Канады на Кубок Карьяла.

Береглазов перешёл в «Нью-Йорк Рейнджерс» весной 2017 года и провёл один предсезонный матч. В середине сентября он был отправлен в АХЛ. По условиям контракта россиянина он имеет возможность вернуться в КХЛ. В КХЛ на его счету 47 (7+40) очков в 207 матчах. Береглазов — двукратный обладатель кубка Гагарина.

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