Величкин: Кокарев добавит «Металлургу» скорости, усилит нашу команду

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин прокомментировал переход в команду нападающего Дениса Кокарева из «Салавата Юлаева».

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«Думаю, что Денис Кокарев усилит нашу команду. Это опытный игрок, достаточно быстрый. Добавит «Металлургу» скорости. Ко всему прочему это тот человек, который знает, как выигрывать два кубка Гагарина, он их завоёвывал в составе московского «Динамо». Считаю, что он должен прийтись ко двору», — сказал Величкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Кокарев в текущем сезоне провёл 23 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал в них 9 (6+3) очков при показателе полезности «-2». Всего в КХЛ на его счету 274 (102+172) очка в 579 матчах.