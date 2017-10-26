Корпикоски перешёл в «Цюрих», а не в «Куньлунь»

Финский нападающий Лаури Корпикоски будет выступать в Швейцарии за «Цюрих». Об этом сообщает swisshockey. Контракт между игроком и клубом будет действовать до конца текущего сезона. Ранее появились сведения, что игрок продолжит карьеру в Континентальной хоккейной лиге — в «Куньлунь Ред Стар».

Финский хоккеист провёл прошлый сезон в «Коламбус Блю Джекетс» и «Даллас Старз». На его счету в общей сложности 69 матчей и 20 очков. Всего на уровне НХЛ Корпикоски провёл 639 матчей за «Нью-Йорк Рейнджерс», «Финикс Койотс», «Аризону Койотс», «Эдмонтон Ойлерз», «Коламбус Блю Джекетс» и «Даллас Старз». В НХЛ форвард забросил 88 шайб и отметился 118 голевыми передачами.