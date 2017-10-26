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Перселл: знаю, что Ягр играл за «Авангард», я с ним выходил на лёд

26 октября 2017, четверг. 13:55 Хоккей

Новичок «Авангарда» форвард Тедди Перселл поделился первыми впечатлениями от пребывания в команде.

«Я взволнован! Последние два дня были насыщенными, но я рад наконец выйти на лёд, поработать, увидеть новые лица и переключиться на тренировочный процесс. Долго летел сюда из Северной Америки, не катался некоторое время, не знал, что меня ждёт здесь. Но затем всё ускорилось: я приехал, мы подписали бумаги, прошли медосмотр, и вот я уже на льду, могу покататься и почувствовать шайбу. А также познакомиться с товарищами по команде. Теперь я готов к работе!

С кем-то из ребят я играл в Северной Америке, с кем-то, кто играл раньше здесь, я немного поговорил перед отъездом. Знаю, что Ягр играл за «Авангард», я с ним выходил на лёд, так же как и с Никитой Никитиным. Дерек Рой в своё время выступал в «Эдмонтоне». Я задавал парням вопросы, они рассказывали только хорошее как о городе, так и о команде и всей организации. Хочу это всё увидеть!

Я посмотрел статистику, «Авангарду» удался хороший старт сезона. Мы говорили о моей роли в команде, тренер посоветовал играть в свою игру, помогать молодёжи. Да, я сейчас ещё пока не могу свободно говорить по-русски, но я постараюсь всему научиться как можно быстрее. И уверен, всё будет как надо.

Я игрок нападения, люблю и могу создавать моменты. Безусловно, я ответственно отношусь и к работе в обороне. Постараюсь помочь команде в большинстве, буду делать всё для того, чтобы мы заработали как можно больше очков. Победа — наша главная цель», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

Также видео доступно на официальном канале «Авангарда» в YouTube.

Источник: Официальный сайт ХК "Авангард" Сообщить об ошибке
Теги
ХК Авангард Дерек Рой Никита Никитин Тедди Перселл Яромир Ягр
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