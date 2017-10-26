Нападающий Иван Захарчук, покинувший «Сочи», переходит в «Торпедо»

Как стало известно «Чемпионату», форвард Иван Захарчук, покинувший хоккейный клуб «Сочи», продолжит карьеру в «Торпедо». Соглашение между игроком и черноморским клубом было расторгнуто по взаимному согласию сторон.



Форвард выступал за сочинцев с сезона-2016/17, а в нынешнем чемпионате сыграл 10 матчей в КХЛ и забил один гол, после чего был командирован в пензенский «Дизель». В Высшей хоккейной лиге на счету игрока 5 (1+4) очков в 9 матчах. Иван Захарчук — брат защитника «Ак Барса» Степана Захарчука.

ХК «Сочи» расторг контракт с братом Степана Захарчука