ХК «Сочи» расторг контракт с братом Степана Захарчука

Хоккейный клуб «Сочи» расторг контракт с нападающим Иваном Захарчуком. Об этом сообщает официальный сайт команды Континентальной хоккейной лиги. Соглашение между игроком и клубом расторгнуто по взаимному согласию сторон.



Форвард выступал за сочинцев с сезона-2016/17, а в нынешнем чемпионате сыграл 10 матчей в КХЛ и забил один гол, после чего был командирован в пензенский «Дизель». В Высшей хоккейной лиге на счету игрока 5 (1+4) очков в 9 матчах. Иван Захарчук — брат защитника «Ак Барса» Степана Захарчука.

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