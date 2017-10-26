Елизаров: «Салават» допускал глупые и ненужные ошибки, гол стал переломным

Защитник «Салавата Юлаева» Анатолий Елизаров подвёл итоги после поражения от «Металлурга» (1:4).



«Мы неплохо начали матч, провели хороший первый период и полностью владели инициативой. Во втором периоде играли достаточно хорошо, но пропустили необязательный гол за 10 секунд до перерыва. Возможно, этот гол и стал переломным. В начале третьего периода заработали удаление и пропустили. Потом уже пытались догнать, отыграться, но не получилось.



Почему не удалось провести весь матч, как первый период? Не знаю. Возможно, допускали какие-то глупые, ненужные ошибки. Пытались создать больше моментов, но где-то не получалось. Не считаю, что мы только в первом периоде сыграли хорошо, потому что второй период также был неплохим, если не брать в расчёт последние 10 секунд. В третьем периоде пытались отыграться, но не вышло», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

«Металлург» одержал победу над «Салаватом», прервав свою полосу поражений