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Вестерлунд — о том, почему не отправил Ларсена в запас: он лучший защитник в КХЛ

26 октября 2017, четверг. 20:53 Хоккей

Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд поделился впечатлениями после поражения от «Металлурга» со счётом 1:4.

«Мы играли очень хорошо первый период. Это был один из лучших периодов в сезоне. Магнитогорск во втором периоде поменял игру, начали больше играть через забросы, и у нас возникли проблемы. В конце периода. Когда играли в большинстве, пропустили гол, потом ещё. Из-за этого проиграли. Мы могли выиграть матч за счёт первого периода. Но мы не забили голы, четыре раза попали в штангу.

В прошлом матче я посадил на лавку Гончарова, почему не посадил Ларсена? Это был не самый лучший матч Ларсена. Но Филип — один из лучших защитников, наверное, даже лучший защитник в лиге. Бывают ошибки, но ты смотришь, как он на них реагирует. Когда Ларсен делает ошибки, он их разбирает и хочет исправлять», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

Посмотреть 2938047 можно на официальном канале клуба в YouTube.

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Источник: Официальный сайт ХК "Салават Юлаев" Сообщить об ошибке
Теги
ХК Металлург Мг ХК Салават Юлаев Эркка Вестерлунд
Новости. Хоккей
26 октября 2017, четверг
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