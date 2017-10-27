Нападающий «Принс Джордж» Никита Попугаев решил вернуться в Россию

Нападающий Никита Попугаев принял решение вернуться в Россию из США по личным причинам, сообщил журналист Дирен Махибан на своей странице в «Твиттере». С 2015 года 18-летний хоккеист выступал в лиге WHL. В сезоне-2016/17 Никита защищал цвета команд «Муз Джо» и «Принс Джордж», набрав 69 (29+40) очков в 71 матче. В нынешнем сезоне он провёл за «Принс Джордж» 13 матчей, в которых набрал 7 (2+5) очков.

На драфте 2017 года «Нью-Джерси Дэвилз» выбрал Попугаева под общим 98-м номером. До отъезда в Северную Америку нападающий играл в системе ЦСКА.