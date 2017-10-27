«Питтсбург» обыграл «Виннипег» в овертайме, Малкин очков не набрал

«Питтсбург Пингвинз» добыл непростую победу над «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» в Питтсбурге и завершилась в овертайме со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В составе «Питтсбурга» в основное время отличился Конор Шири (2-я минута), за «Виннипег» забил Джош Моррисси (10). Победу «пингвинам принёс точный бросок Фила Кессела на второй минуте овертайма.

Нападающий Евгений Малкин провёл на льду 17 минут, 43 секунды, но результативными действиями не отметился.