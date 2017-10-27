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«Питтсбург» обыграл «Виннипег» в овертайме, Малкин очков не набрал

27 октября 2017, пятница. 04:48 Хоккей

«Питтсбург Пингвинз» добыл непростую победу над «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» в Питтсбурге и завершилась в овертайме со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В составе «Питтсбурга» в основное время отличился Конор Шири (2-я минута), за «Виннипег» забил Джош Моррисси (10). Победу «пингвинам принёс точный бросок Фила Кессела на второй минуте овертайма.

Нападающий Евгений Малкин провёл на льду 17 минут, 43 секунды, но результативными действиями не отметился.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 октября 2017, пятница. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
2 : 1 1:1, 0:0, 0:0, 1:0
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 – Шири (Гюнцель, Кросби) – 01:25 (5x5), 1:1 – Моррисси (Литтл) – 09:26 (5x5), 2:1 – Кессел – 61:07 (3x3)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Виннипег Джетс Питтсбург Пингвинз Евгений Малкин Фил Кессел
Новости. Хоккей
27 октября 2017, пятница
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