«Оттава» победила «Филадельфию», Проворов набрал два очка

Хоккеисты «Оттавы Сенаторз» оказались сильнее «Филадельфии Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4.

Дион Фанёв, Марк Боровецки и Жан-Габриэль Пажо забросили по шайбе ещё в первом периоде. Во второй двадцатиминутке российский защитник «лётчиков» Иван Проворов выступил ассистентом для Якуба Ворачека, следом Трэвис Конечны провёл второй гол «Филадельфии», однако спустя две минуты гости пропустили четвёртую шайбу хозяев. В третьем периоде гости сумели забить ещё дважды, Проворов отметился и заброшенной шайбой, однако его команде поражения избежать не удалось.