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«Оттава» победила «Филадельфию», Проворов набрал два очка

27 октября 2017, пятница. 05:41 Хоккей

Хоккеисты «Оттавы Сенаторз» оказались сильнее «Филадельфии Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4.

Дион Фанёв, Марк Боровецки и Жан-Габриэль Пажо забросили по шайбе ещё в первом периоде. Во второй двадцатиминутке российский защитник «лётчиков» Иван Проворов выступил ассистентом для Якуба Ворачека, следом Трэвис Конечны провёл второй гол «Филадельфии», однако спустя две минуты гости пропустили четвёртую шайбу хозяев. В третьем периоде гости сумели забить ещё дважды, Проворов отметился и заброшенной шайбой, однако его команде поражения избежать не удалось.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 октября 2017, пятница. 02:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
5 : 4 3:0, 1:2, 1:2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 – Фанёф (Хлапик, Ди Доменико) – 01:31 (5x4), 2:0 – Боровецки (Хоффман, Пажо) – 09:50 (5x5), 3:0 – Пажо (Карлссон) – 13:28 (4x5), 3:1 – Ворачек (Кутюрье, Проворов) – 34:30 (5x5), 3:2 – Конечны (Гудас) – 35:23 (5x5), 4:2 – Стоун (Дзингел, Карлссон) – 37:37 (5x5), 5:2 – Пайят (Томпсон, Пажо) – 50:33 (5x5), 5:3 – Проворов (Конечны, Кутюрье) – 55:18 (4x4), 5:4 – Кутюрье (Гостисбер, Ворачек) – 58:14 (6x5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Филадельфия Флайерз Джонатан Куик Иван Проворов
Новости. Хоккей
27 октября 2017, пятница
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