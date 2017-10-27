Кессел — 2-й после Морозова в истории «Пингвинз» с 2 победными голами кряду в ОТ

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Фил Кессел забил победный гол в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (2:1 ОТ). Это его 300-й гол за карьеру в НХЛ. 299-й гол он также забил в овертайме – в предыдущем матче. До Кессела в двух овертаймах подряд в истории «Питтсбурга» забивал только Алексей Морозов.

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«Иногда просто везёт. Я много поиграл в НХЛ, и это здорово — забить свой 300-й гол. Я счастлив помочь своей команде выиграть», — цитирует Кессела официальны сайт НХЛ.

Также видео доступно в официальном «твиттере» «Питтсбурга».