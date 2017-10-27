Овечкин: хватит разгоовров о том, как хорош «Вашингтон» был в прошлом году

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о текущем положении дел в команде. «Столичные» потерпели второе поражение подряд и шестое в десяти матчах сезона. 27 октября «Вашингтон» крупно проиграл «Ванкувер Кэнакс» (2:6), в этом матче Евгений Кузнецов забил свой первый гол в сезоне. На счету Овечкина в текущем сезоне 12 (2+10) очков.
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А ещё один россиянин из «Лайтнинг» решил подраться.
«Хватит разговоров о том, как хороши мы были в прошлом году. Это всё уже в прошлом», — цитирует россиянина журналист Изабэль Хуршудян в своём «твиттере».
В прошлом сезоне «Вашингтон» выиграл регулярный чемпионат НХЛ.
«Вашингтон» разгромлен в Ванкувере, Кузнецов открыл счёт своим голам в сезоне
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