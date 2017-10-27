НХЛ объявила трёх звёзд игрового дня

Национальная хоккейная лига определила трёх звёзд игрового дня.

Третьей звездой дня стал форвард «Питтсбург Пингвинз» Фил Кессел — он забил гол в овертайме в ворота «Виннипег Джетс» (2:1 ОТ). Он стал для него 300-м в НХЛ. К тому же лишь он и Алексей Морозов в истории клуба забивали два гола в овертаймах подряд.



Второй звездой назван нападающий «Флориды Пантерз» Радим Врбата — на его счету хет-трик в ворота «Анахайм Дакс» (8:3).



Первой звездой признан голкипер «Лос-Анджелес Кингз» Джонатан Куик. В своём 500-м матче в НХЛ с«Монреаль Канадиенс» (4:0) он сыграл на ноль, отразив 40 бросков.