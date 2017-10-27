Тротц: «Вашингтон» хочет играть так же, как в прошлых сезонах. Команда другая

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц прокомментировал поражение от «Ванкувер Кэнакс» (2:6). Это второе поражение подряд и шестое в 10 матчах сезона.



«Я не думаю, что сейчас мы нашли себя. Мы всё ещё хотим играть так же, как в прошлых двух сезонах. Но сейчас у нас другая команда. Мы не можем ничего сделать в меньшинстве. Всё начинается с неудачных попыток», – передаёт слова тренера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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