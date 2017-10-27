Овечкин половину матчей сезона завершил с отрицательным «+/-» — 5 кряду из 10

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин набрал «-1» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Ванкувер Кэнакс» (2:6). На счету игрока голевой пас.

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Российский нападающий провёл последние пять матчей столичной команды с отрицательным показателем полезности. Его суммарный показатель полезности на этом отрезке составил «-8» при 2 (1+1) очках.



«Кэпиталз» проиграли четыре из пяти этих матчей с разницей шайб 9-23. В 10 матчах сезона прошлогодний победитель регулярного чемпионата НХЛ проиграл шесть.

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