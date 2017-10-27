Солодухин — о нестабильности «СЮ»: разбираем, готовимся, прибавим в игре

Форвард «Салавата Юлаева» Вячеслав Солодухин высказался о работе под руководством финского тренерского штаба, своей игре и нестабильности результатов команды.

«Отличия от других тренеров, с которыми приходилось работать, у финского тренерского штаба? Достаточно много разных отличий. Немного иной подход к тренировочному процессу, в общении вне льда. Это не была самая тяжёлая предсезонка в моей карьере, но не могу сказать, что она была очень лёгкая. Были новые упражнения, которые я не встречал. Даются они нормально и легко воспринимаются, но потом через день-два ощущал эти нюансы на своём теле. Много было упражнений, которые нечасто встречаются на предсезонной подготовке в классическом понимании. Была качественная предсезонка.

Нестабильность в результатах? Складывается не так, как мы все хотели и ждём. Были игры, которые мы отдавали на самых последних минутах, были наши игры, которые должны были доводить до победы. В чём причина? Нет какой-то одной, есть большой комплекс. Мы на правильном пути, разбираем каждую игру, готовимся, вносим какие-то нюансы. Думаю, мы добавим в плане игры. Выходя на каждую игру, стараемся выполнять тренерское задание, строже играть в обороне. Но были игры, когда потеря концентрации приводила к пропущенным шайбам. Если брать последнюю выездную серию, то ребята смотрелись достойно даже в тех играх, которые проиграли. Где-то не хватило одного гола, чтобы раскочегариться.

Есть матчи, которыми я абсолютно недоволен, есть игры, когда команда хорошо сыграла, получилось отличиться. Но ещё долгий путь в чемпионате. Есть к чему стремиться. Дальше всё будет зависеть от меня, от полезных действий. Самое главное — восстановиться после травмы, набрать форму. Надеюсь, что сумею помочь команде.

Каким должен быть «Салават», чтобы выиграть Кубок Гагарина? Надо выполнять тренерскую установку, быть единым целым в каждой игре. Максимальная собранность, нацеленность на ворота — и шансов ни у кого против нас не будет», — цитирует игрока официальный сайт клуба.