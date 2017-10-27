Буцаев: у Кучерова со времён ЦСКА мальчишеские амбиции, я его понимаю

Бывший главный тренер ЦСКА и «ХК Сочи» Вячеслав Буцаев порассуждал, кого из российских молодых игроков считает самыми талантливыми. Также специалист рассказал, что Никита Гусев и Никита Кучеров могли оказаться в «Крыльях Советов».



«Тройка самых талантливых молодых российский хоккеистов на текущий момент в возрасте до 23 лет? Тяжело назвать такую тройку, но наиболее стабильно из молодых ребят сейчас выступает Капризов. Также неплохую игру показывают тот же Окулов, Светлаков, Кузьменко, Шалунов. Но этим ребятам пока не хватает именно стабильности, они не играют на одном уровне, ниже которого не опускаются. Но, наверное, эти ребята у нас самые талантливые среди молодых.



Кучеров и Гусев? Я этих ребят впервые увидел, когда им было по 15-16 лет. Я тогда работал в «Крыльях Советов», и мы их хотели заполучить в команду. Но, к счастью, этого не произошло, и через сезон я оказался в ЦСКА и настойчиво рекомендовал приобрести этих ребят в клуб. Хотя на тот момент от меня ничего не зависело. Работая в молодёжной команде, я уже понимал, кто и где из моих подопечных будет играть. В итоге мои прогнозы по Кучерову и Гусеву совпали с реальностью.



Я иногда читаю интервью с Никитой Кучеровым. На сегодняшний день у него — ещё со времён ЦСКА — остались мальчишеские амбиции. Но всё-таки он не уезжал из ЦСКА со скандалом. Его отпустили из клуба. И поехал-то он вначале не в НХЛ, а в юниорскую лигу, где провёл пару сезонов. У Никиты хорошие спортивные амбиции, я его понимаю», – цитирует Буцаева «БИЗНЕС Online».

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