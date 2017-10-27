ЛеБрюн: в «Монреале» считают, что слова Мильшейна о русских были не к месту

Инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн прокомментировал высказывания хоккейного агента Дэна Мильштейна, который заявил, что «Монреаль Канадиенс» избавился от русских игроков, потому что главный тренер Клод Жюльен их не любит.

«Клод Жюльен и Марк Бержевен считают, что этот комментарий был не к месту. Во-первых, они пытались переподписать контракт с Радуловым и предлагали ему те же деньги, которые он получил в «Далласе», и были очень огорчены, что не смогли его сохранить. Они потеряли Алексея Емелина на драфте расширения, после чего Марк Бержевен попытался исправить это, звонил в «Вегас» и старался вернуть его обратно, но не сложилось. Емелина обменяли в «Нэшвилл». Кроме того клуб делал предложение Андрею Маркову, так что я не думаю, что этот комментарий логичен», — цитирует ЛеБрюна TSN.