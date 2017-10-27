Агент — о переводе Гальченюка в 4-е звено «Монреаля»: тренер не любит русских

Хоккейный агент Дэн Мильштейн прокомментировал ситуацию вокруг форварда «Монреаль Канадиенс» Алекса Гальченюка. Хоккеиста перевели в четвёртое звено команды.

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«Дело не в Гальченюке, а в тренере Клоде Жюльене. Он никогда не умел хорошо работать с русскими игроками. По ходу прошлого сезона он возглавил самый русский клуб НХЛ, сейчас все они, кроме одного, покинули команду. Это мои наблюдения. Есть факты. Я не испытываю к генменеджеру «Канадиенс» Марку Бержевену ничего, кроме уважения. Но похоже, что тренер не любит русских», – написал агент в своём «твиттере».