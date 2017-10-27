Поникаровский: «Куньлунь» обязан был забивать, но в итоге пропустил обидный гол

Нападающий «Куньлунь Ред Стар» Алексей Поникаровский рассказал о причинах поражения своей команды в матче с «Ак Барсом» (1:2).

«Встреча была довольно сложная, физически активная, играли примерно одинаково. Были моменты, которые мы обязаны были реализовывать, но в итоге пропустили обидный гол и не смогли отыграться. Считаю, что команда старалась, все бились и играли на победу. Четвёртое поражение подряд? Забиваем мало, нет реализации. Нам нужно забивать больше одного гола. Кроме того делаем ошибки в обороне, за что нас соперник и наказывает. Необходимо стараться лучше действовать в большинстве. Я думаю, всё будет нормально, мы работаем над этим. Носа не вешаем, продолжаем играть. Нам сейчас удобнее играть дома, очень много сыграли на выезде, больше всех. Перелёт и всё остальное накладывают отпечаток, но сетовать на это не стоит. Будем работать, искать свою игру и налаживать реализацию», — сказал Поникаровский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Магжаном Тулюбаевым.

«Куньлунь» уступил «Ак Барсу», проиграв четвёртый матч подряд

Видео победного гола Никиты Язькова можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.