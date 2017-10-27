«Сибирь» отыгралась в третьем периоде и нанесла «Торпедо» пятое поражение кряду

«Торпедо» потерпело поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью». Встреча, проходившая в Нижнем Новгороде, завершилась со счётом 1:2 Б.

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В концовке первого периода Данил Веряев вывел хозяев вперёд. Минимальный счёт держался до 54-й минуты, когда Александр Шаров реализовал большинство «Сибири». Основное и дополнительное время закончились вничью, а в серии буллитов были сильнее сибиряки, решающий гол забил Игорь Левицкий.

Команда Петериса Скудры проиграла пятый матч кряду.

Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.