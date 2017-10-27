В. Воробьёв: главное — не допустить, чтобы «Динамо» впервые не попало в плей-офф

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьёв прокомментировал поражение в матче со «Спартаком» (0:2).

«Спартак» — с победой. Сегодня нас подвела реализация, было много шансов, большинства много было, но в графе голов у нас ноль, поэтому игра проиграна. Было много удалений в зоне атаки, проигрывали мы борьбу, поэтому, наверное, и проиграли. Много ключевых игроков травмировано у нас, вместо них играют молодые, и не все из них готовы ещё на таком уровне играть. Задача номер один для нас сейчас — попасть в плей офф, так как по потерянным очкам мы уже на восьмом-девятом месте. Не допустить, чтобы впервые в истории московское «Динамо» не попало в плей-офф», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Артемий Шевченко.