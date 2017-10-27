П. Зубов — об ударе Игнатовича: Кундратек доиграл, Энеруд — нет. О чём говорить?

Главный тренер «Сибири» Павел Зубов прокомментировал победу в матче с «Торпедо» (2:1 Б) и эпизод, в котором защитник Максим Игнатович вступился за своего травмированного партнёра и послал в нокаут Кундратека, а также подрался с Грачёвым.

«Обе команды попали в такую ситуацию, что предыдущие игры не очень складывались. И сегодня, как говорится, была игра не на качество, а на набранные очки. Набрали два очка, довольны. Качеством игры, конечно, нет, но два очка есть. Идём дальше. Немотивированная агрессия со стороны игроков? Мы во что играем-то? И так правила ужесточили.

Прямой удар Игнатовича Кундратеку? Я, если честно, не видел это, надо посмотреть. Судья сказал, что удаление за агрессию. Был толчок в спину — мы теряем игрока, который не продолжил игру. Кундратек продолжил игру — у нас не продолжил. Поэтому о чём говорить?» — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Антон Никитин.

Видео эпизода можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.