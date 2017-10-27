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Скудра — о 5-м подряд поражении «Торпедо»: не заходит шайба, но игрой я доволен

27 октября 2017, пятница. 23:36 Хоккей

Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра прокомментировал поражение в матче с «Сибирью» (1:2 Б).

«Хороший матч, не могу упрекнуть ребят, создали столько моментов. Мы работали, бились друг за друга. Столько моментов было — не забили. Красиков здорово сыграл: выходы «в ноль», на пустые ворота. Но это была хорошая игра, я уже сказал ребятам спасибо за матч. Ну не заходит у нас сейчас шайба, ничего страшного. Я абсолютно доволен той игрой, которую мы сегодня показали. Я думаю, обе команды сражались, бились друг за друга, за команду, за победу.

Установка игрокам не ввязываться в драку? Там был момент: налетели, подрались, схватились. В обеих командах бились друг за друга. Я тоже не видел до конца момент за воротами, потому что там были одна схватка, вторая… Я не могу сказать, что была грязь. Надо посмотреть видео. Опять же, каждый хотел выиграть. Это был хороший матч, я считаю. 10 минут удаления Тичара — это дисциплинарная «десятка». Дисциплина, ребят.

Перестановки в нападении? У нас есть нервозность в нашем составе. Мы играли три матча дома, вели в каждом из этих матчей и в концовках какие-то нелепые голы от коньков залетали в наши ворота. Конечно, нервозность есть. Мы втянулись в матчи, здорово играли. Столько создали моментов, столько бросали, хорошие качественные моменты. Да, вратарь у «Сибири» молодец, здорово сыграл. Шайба пока не идёт у нас в ворота. Но я доволен игрой, тут не могу никого ни в чём упрекнуть. Определённая химия, я считаю, у ребят сейчас немножко потерялась. Мы хотели выжать максимум и немножко перетасовали состав. И это сработало: «45 на 20» бросили. Такое бывает: вратарь здорово сыграл, мы не забили. Команда сражалась с противником, это же не просто так. Но я игрой доволен. Ребята молодцы. Замена вратаря на серию буллитов? Ну, ребят, у нас есть определённые заготовки», — передаёт слова Скудры корреспондент «Чемпионата» Антон Никитин.

«Сибирь» отыгралась в третьем периоде и нанесла «Торпедо» пятое поражение кряду
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Сибирь ХК Торпедо Петерис Скудра
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