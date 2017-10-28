Потрясающий сейв Бобровского на Уилере

Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский в домашнем матче с «Виннипег Джетс» отметился очень важным и эффектным «спасением». В начале овертайма «реактивщики» провели затяжную атаку, осуществляя давление на ворота россиянина. Нападающий «Джетс» Блейк Уилер смог освободиться от опеки и выйти на пятачок, но Бобровский намертво зафиксировал бросок с убойной дистанции, эффектно «махнув» ловушкой.

Игра в Коламбусе завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Видео эпизода доступно для просмотра в официальном "твиттере" НХЛ.