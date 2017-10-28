WHL: Егор Зудилов забросил две шайбы и был признан первой звездой матча

Нападающий клуба Западной хоккейной лиги «Летбридж Харрикенз» Егор Зудилов сумел отметиться двумя голами во встрече с «Калгари Хитмен», которая завершилась победой его команды со счётом 5:4. 17-летний хоккеист был признан первой звездой матча.



В нынешнем сезоне Зудилов принял участие в 10 играх, отметившись тремя (3+0) результативными баллами при показателе полезности „+1“ и шести минутах штрафного времени.

Справка «Чемпионата»



Нападающий Егор Зудилов родился 10 сентября 2000 года. Воспитанник омского «Авангарда», выступал за различные юниорские и молодёжные команды «ястребов».



Перед сезоном-2017/18 решил отправится в Северную Америку, перейдя в «Летбридж Харрикейнз». В нынешнем сезоне Зудилов принял участие в 10 играх, отметившись тремя (3+0) очками.