Три звезды игрового дня в НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги назвал трёх лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.



Первой звездой стал голкипер «Вегас Голден Найтс» Оскар Данск, отразивший все 32 броска по своим воротам в матче с «Колорадо Эвеланш» (7:0).



Второй звездой признан нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Джош Андерсон, забросивший победную шайбу в овертайме встречи с «Виннипег Джетс» (2:1 ОТ).



Замкнул тройку лучших хоккеистов дня вратарь «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне, отразивший 43 из 44 бросков во встрече с «Чикаго Блэкхоукс» (2:1).

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