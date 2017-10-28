Зайцев — о проблемах Шипачёва: КХЛ и НХЛ — разные виды спорта, не все заиграют

Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Зайцев поделился мнением о проблемах нападающего «Вегас Голден Найтс» Вадима Шипачёва, который не может пробиться в основной состав команды.



«Говорят ли в команде о Шипачёве, поскольку ему разрешили переговоры с другими клубами? Конечно, мы обсуждаем новости, но Вадим здесь мало кому известен, о нём не говорят. Почему лучший хоккеист КХЛ не заиграл в НХЛ? Это разные виды спорта, поэтому необязательно лучшие хоккеисты способны здесь заиграть.



Дон Черри стал меня хвалить? Мне всё равно, хвалит он или нет. Главное, что о тебе думают партнёры в команде и тренеры», — цитирует Зайцева «Спорт-экспресс».

События дня НХЛ: Радулов вернулся, а Шипачёв плох даже для фарм-клуба А «Вегас» без Вадима дивно хорош.