С. Зубов — о победе на последней минуте: бескомпромиссный матч, «Сочи» повезло

Главный тренер ХК «Сочи» Сергей Зубов прокомментировал победу в матче с магнитогорским «Металлургом» (4:3). Его команда вырвала победу, забросив две шайбы за 75 секунд до конца встречи.



«Во-первых, болельщиков «Сочи» — с долгожданной победой. Снова огромное усердие со стороны игроков, бескомпромиссный матч. В какой-то степени создали себе небольшие проблемы во втором периоде, но, слава богу, сегодня хорошо решилось в нашу пользу.



Что касается того, что мы стали грозой авторитетов, но не можем настроиться на команды, которые ниже в турнирной таблице, то надо не забывать, что КХЛ — очень сильная лига, здесь нет слабых или сильных соперников. На каждую игру мы настраиваемся одинаково. Есть детали, нюансы, они учитываются. В целом повезло», — сказал Зубов на пресс-конференции.

Видеообзор второго периода можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

Видео пресс-конференции можно посмотреть также в группе ХК «Сочи» в социальной сети «ВКонтакте».