Стиллман: «Адмирал» должен был брать очки в матче с «Ак Барсом»

Главный тренер «Адмирала» Фредрик Стиллман прокомментировал поражение от «Ак Барса» (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Это тяжелое поражение. Самоотдача была стопроцентная. Мы должны были брать очки, но не забили и ни о какой победе не может быть и речи. Наша задача – работа над реализацией моментов.
За счёт чего можно повысить результативность? Здесь нет секретов. Надо просто сделать так, чтобы шайба оказалась в сетке ворот. Будем работать над этим. Также не стоит забывать, что мы играли с лидером Восточной конференции.
Можно ли будет увидеть на льду в ближайшее время игроков, которые не приняли участие в этом матче? Я не знаю. Об этом надо спросить у доктора. Травмы случаются в хоккее. Мы должны справляться с этой ситуацией», — сказал Стиллман на послематчевой пресс-конференции.
Также видео доступно на официальном канале «Адмирала» в YouTube.