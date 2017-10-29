Стиллман: «Адмирал» должен был брать очки в матче с «Ак Барсом»

Главный тренер «Адмирала» Фредрик Стиллман прокомментировал поражение от «Ак Барса» (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Гол Охтамаа принёс «Ак Барсу» победу над «Адмиралом» и пятый матч кряду с очками

«Это тяжелое поражение. Самоотдача была стопроцентная. Мы должны были брать очки, но не забили и ни о какой победе не может быть и речи. Наша задача – работа над реализацией моментов.



За счёт чего можно повысить результативность? Здесь нет секретов. Надо просто сделать так, чтобы шайба оказалась в сетке ворот. Будем работать над этим. Также не стоит забывать, что мы играли с лидером Восточной конференции.



Можно ли будет увидеть на льду в ближайшее время игроков, которые не приняли участие в этом матче? Я не знаю. Об этом надо спросить у доктора. Травмы случаются в хоккее. Мы должны справляться с этой ситуацией», — сказал Стиллман на послематчевой пресс-конференции.

«Амур» прервёт победную серию «Нефтехимика». Прогнозы на игровой день КХЛ «Ак Барс» снова победит на выезде, а «Сибирь» проиграет – в прогнозах игрового дня КХЛ.

Также видео доступно на официальном канале «Адмирала» в YouTube.