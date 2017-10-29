Нестеров: в Челябинске у «Лады» был лишь один шанс сыграть в большинстве

Форвард «Лады» Александр Нестеров прокомментировал поражение от «Трактора» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Сложно сказать что-либо по игре в Челябинске. Не получилось у нас в третьем периоде зацепиться за счёт. Быстро пропустили, позволили сопернику уйти вперёд. Потом были моменты, например мой выход один на один с вратарём «Трактора», но реализовать мы смогли лишь один. Не получилось у нас переломить ход встречи и перевести игру в овертайм.



Ощущался ли особый настрой соперника на игру? На льду это не чувствовалось, к тому же у нас тоже есть задачи на игру, нам тоже нужно набирать очки, чтобы подняться вверх по таблице. Мы не смотрим на положение соперника, нужно побеждать и набирать очки в играх с любым из них.



Все смотрят видео, разбирают соперника и готовятся к матчам. Мы не исключение, поэтому соперник и играл дисциплинированно. Нужно постоянно удивлять, потому что все быстро подстраиваются и находят способы для нейтрализации, а в этом матче у нас был всего один шанс сыграть в большинстве, но мы не смогли им воспользоваться», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

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