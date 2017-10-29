Фонтейн — о «Динамо» Р: не сказал бы, что много мастеров. Но лезут на ворота

Форвард минского «Динамо» Джастин Фонтейн прокомментировал победу в дерби с минскими одноклубниками (2:1 ОТ). Хоккеист стал автором победного гола.

Дуайер: очки, завоёванные в Риге, помогут «Динамо» продолжить борьбу за плей-офф

«Сегодня мы придерживались системы, старались заставить соперника ошибиться. Играли немного иначе, чем в последних матчах. Хотелось завоевать три очка, но получилось только два. Но впереди у нас два домашних матча – будем готовиться к ним.



Мой гол? Определённо я рад, что удалось наконец забить. У меня хватало моментов в последнее время, но шайба не шла в ворота, чем я был очень разочарован. Но старался продолжать идти на ворота, продолжать бросать – и надеялся, что рано или поздно удача мне улыбнётся. Так и получилось!



Рижане — очень работоспособная команда. Не сказать, что в ней собрано много мастеров. Но рижане лезут на ворота, применяют форчекинг, особенно в домашних матчах. Мы знали об этом и были готовы к такой игре», — цитирует игрока официальный сайт клуба.