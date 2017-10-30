Салливан: «Питтсбург» говорит о том, чтобы играть правильно, и делает наоборот

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» со счётом 1:7.



«Это разочаровывает. Мы говорим о том, чтобы делать правильные вещи, чтобы правильно обращаться с шайбой, занимать правильную позицию, а затем выходим на игру и делаем всё наоборот. Мы много раз теряли шайбу, позволяли сопернику создавать опасные голевые моменты, которые он реализовывал. Тяжело победить, когда так играешь», — приводятся слова Салливана на официальном сайте НХЛ.

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